„Das Finale heißt Mercedes gegen Rest der Welt!“

„Völliger Blödsinn“, wütet Dr. Marko nach der Ankündigung von Mercedes, das Brasilien-Manöver zwischen Verstappen und Hamilton (der Niederländer soll den Weltmeister von der Strecke gedrängt haben, blieb dabei ungestraft) noch einmal zu untersuchen. „Ich erinnere nur an Istanbul, als Hamilton Sergio Perez beinahe in die Boxeneinfahrt gedrückt hat.“ Eine nachträgliche Strafe hält der Steirer für ausgeschlossen. „Der Protest von Mercedes wird im Sand verlaufen, von dem gibt’s hier in der Wüste ja genug. Da können sie ihn schön verbuddeln.“