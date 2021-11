Hamilton warnt vor umstrittener Premiere in Katar

Am Sonntag (15 Uhr) findet im Gastgeberland der Fußball-WM 2022 Katar erstmals ein Grand Prix der Motorsport-Königsklasse statt. Doch dieser ist umstritten! Amnesty International appellierte: „Die Fahrer und ihre Teams sollten bereit sein, im Vorfeld dieses Rennens auf die Menschenrechte in Katar aufmerksam zu machen.“ Und das macht Lewis Hamilton auch. „Ich denke nicht, dass wir in diese Länder gehen und ignorieren sollten, was dort passiert“, so der Brite.