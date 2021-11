Hamilton - Verstappen: Gibt‘s nun großen F1-Knall?

Im Fall des Protests des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkomissare beim Rennen zuletzt in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen kommt es in Katar zu einer Anhörung! Bei dem Termin am Donnerstag (15 Uhr) in Doha soll in einer Videokonferenz erörtert werden, ob ein Nachprüfungsrecht besteht.