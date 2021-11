Hamilton vs. Verstappen: FIA-Richter sind ratlos!

Im Fall des Protests des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkommissare beim Grand Prix in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen lässt eine Entscheidung weiter auf sich warten! Nach einer Anhörung am Donnerstagabend mit Mitgliedern beider Teams am Rande des Katar-GP in Doha werden die Stewards die Angelegenheit weiter prüfen. Eine Entscheidung soll am Freitag veröffentlicht werden, sagte ein Sprecher des Motorsport-Weltverbands (FIA).