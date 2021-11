Bad Mitterndorf: Mittelschule wegen Covid gesperrt

Kinderkrippe auch geschlossen

In Bad Mitterndorf selbst liegt die Inzidenz bei mehr als 1500, so Neuper. In nur einer Woche gibt es fast 80 Krankheitsfälle mehr in der Gemeinde. Am Montag musste die Kinderkrippengruppe geschlossen werden, am Donnerstag folgte die Mittelschule. Es wird, so ist zu befürchten, nicht die letzte Bildungseinrichtung in der Steiermark sein.