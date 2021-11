14 steirische Klassen wegen Corona geschlossen

Das Privatgymnasium Sacré Coeur in Graz hat bereits von diesem Recht Gebrauch gemacht. Nicht alle Eltern sind davon begeistert, und auch Mediziner stellen die Verhältnismäßigkeit einer Maskenpflicht für Kinder durchaus in Frage. „Ich kann die Aufregung nachvollziehen. Es ist für niemanden angenehm, den ganzen Tag mit Maske in der Schule zu sitzen“, sagt Direktorin Ingrid Resch.