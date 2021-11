Vor einem Monat hat Gerhard Milletich das Amt des ÖFB-Präsidenten übernommen. Nach dem Israel-Sieg war für ihn klar, dass es mit Franco Foda zumindest bis zum Play-Off Spiel im März weitergehen wird. Im Krone Sport-Talk gibt der Burgenländer Einblicke in seine bisherigen Erfahrungen und wie er die Ausgangsposition vor den Entscheidungsspielen sieht. „Wir sind in der Lage, jeden Gegner zu fordern“, so die optimistische Ausrichtung des neuen ÖFB-Präsidenten. Vor allem, wenn wichtige Stammkräfte das Nationalteam bereichern, sieht er realistische Chancen für die WM-Teilnahme. Neben sportlichen Belangen dreht sich das Gespräch auch um Zukunftsprojekte wie das neue Kompetenzzentrum in Wien-Aspern oder auch ein mögliches Nationalstadion, das derzeit an den finanziellen Gegebenheiten scheitert. Den gesamten Talk sehen Sie im Video!