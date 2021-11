Weitere 13 positive Dopingnachtests aus Jahr 2012

Im Zuge ihrer Ermittlungen um Doping-Verfehlungen im Gewichtheber-Weltverband (IWF) hat die Internationale Test-Agentur (ITA) etliche weitere Fälle aus dem Jahr 2012 aufgedeckt. Wie die Agentur am Donnerstag mitteilte, sind 13 ursprünglich unauffällige Proben der damaligen Europameisterschaften in Antalya mittels in Köln analysierter Nachtests positiv auf anabole Substanzen ausgefallen.