Showdown ab 14 Uhr LIVE: Zverev gegen Hurkacz

„Das wird das entscheidende Match für mich. Es liegt alles in meinen Händen“, so Zverev. Mit einem Sieg über den Debütanten löst der Deutsche bei seiner fünften Teilnahme am Saisonfinale der besten Spieler des Jahres zum dritten Mal das Ticket fürs Halbfinale - bei einer Niederlage scheidet er wie im Vorjahr in der Gruppenphase aus.