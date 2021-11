UNO-Entwicklungshilfeziel 2022 erstmals erreichbar

Ziel durch Schuldenerlass greifbar

Entwicklungshilfeorganisationen kritisieren seit Langem, dass auch Schuldenerlässe in die EZA-Ausgaben eingerechnet werden können, weil es sich dabei um einen Etikettenschwindel handle. Gerade ein Schuldenerlass soll nun kommendes Jahr Österreich das erstmalige Erreichen des UNO-Ziels ermöglichen. Die EZA-Ausgaben sollen 2022 auf 3,774 Milliarden Euro (von 2,5 Milliarden im Jahr 2021) steigen, was „insbesondere auf die Schuldenreduktionen“ zurückzuführen ist, heißt es in dem parlamentarischen Bericht.