Kazan-Wechsel nur gegen eine Ablöse

Ein Luxusproblem kann belasten. Ist im Fall des Ostliga-Zweiten Vienna zutreffend. „Ich kann das Risiko, im Frühjahr wieder die meiste Zeit auf der Bank zu sitzen, nicht eingehen. Ich will spielen, muss wechseln!“ Dieses dringliche Anliegen richtete Oktay Kazan, 23, an Sportdirektor Markus Katzer, der erst ablehnend reagierte („Wir brauchen auch in der Rückrunde zwei starke Goalies“). Später eine Ablöse als Voraussetzung für „grünes Licht“ (Wr. Neustadt ist ein Interessent) nannte.

„Ich war im Kopf oft fertig“, kehrt Kazan sein Inneres nach außen. „Ich versteh, dass Lukse spielen muss. Er hat einen guten Namen, wir verstehen uns auch. Aber das hilft mir nicht!“



In der Vorsaison war Kazan bester Goalie der Stadtliga, ein Magen-Darm-Virus bei Andi Lukse, 34, ermöglichte den Einsatz bei Viennas 3:0 im Kult-Derby gegen den Sportclub, in dem er überzeugte. Unterm Strich aber nicht befriedigend. Im Gegensatz zum Nachwuchs, der die Gesamt-Tabelle (U14 bis U18) des Wiener Fußballverbands nach dem Herbst anführt.