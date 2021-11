Semmering Schnellstraße: Sanierung abgeschlossen

Früher als vorgesehen kann die Asfinag die Sanierung von insgesamt knapp neun Kilometern der S 6 Semmering Schnellstraße zwischen Wartberg und Krieglach abschließen. Die in zwei Jahresetappen umgesetzte Erneuerung dieses Teilstückes der S 6 war überaus herausfordernd: 31 Brücken mit einer Gesamtfläche von 8.700 Quadratmetern sowie im Freiland in Summe 125.000 Quadratmeter Fahrbahnfläche wurden saniert. Auch der Lärmschutz wurde in diesem Bereich verbessert. 27 Millionen Euro flossen in die Erneuerung des gesamten Abschnittes.