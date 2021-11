Für Sampras ist Djokovic der „Größte aller Zeiten“

Djokovic verpasste bei den US Open im Endspiel den „Grand Slam“ nach Triumphen in Melbourne, Paris und Wimbledon nur knapp, dennoch drückt er dem Tennis seinen Stempel auf. Bereits zum siebenten Mal wird der „Djoker“, unabhängig vom Ausgang bei den ATP Finals, das Jahr als Nummer 1 der Welt beenden - so oft wie keiner zuvor.