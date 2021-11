Schüsse nahe US-Schule: 6 verletzte Jugendliche

Colorado oft Schauplatz von Schusswaffen-Attentaten

In Colorado kommt es immer wieder zu schweren Schusswaffenvorfällen. Im Jahr 1999 töteten zwei Schüler der Columbine High School zwölf ihrer Mitschüler sowie einen Lehrer. Aurora, eine Stadt mit etwa 386.000 Einwohnern östlich von Denver, war 2012 Schauplatz einer der blutigsten Episoden moderner Waffengewalt in den USA: Ein schwer bewaffneter Mann stürmte während einer Spätvorstellung ein Kino und tötete zwölf Menschen. Im März dieses Jahres erschütterte der Amoklauf in einem Supermarkt in Boulder mit zehn Toten die USA.