Katar: Gynäkologische Untersuchung am Flughafen

Nachdem eine Gruppe von Frauen vor gut einem Jahr auf dem Flughafen von Katar einer gynäkologischen Zwangsuntersuchung unterzogen worden ist, haben die Betroffenen nun rechtliche Schritte vorbereitet. Sieben Passagierinnen wollen Klage einreichen, um „eine Botschaft an die katarischen Behörden zu senden“, sagte der in Sydney ansässige Anwalt Damian Sturzaker am Montag. Frauen „kann man nicht auf diese Weise behandeln“.