Steirischer Hilferuf! Klubs sind im 2G-Würgegriff

Die ersten Geisterspiele finden wieder statt (siehe Sturm am 25. November in Eindhoven), national wurden in Oberösterreich zusätzlich zum Teil-Lockdown alle Sportveranstaltungen mit Ausnahme des Profi- und Spitzensportbereichs abgesagt. Mit Schaudern blickt man in der Steiermark jeden Tag auf die Corona-Dynamik. Während Breitensport-Meisterschaften wie im Tennis oder im Hobby-Eishockey dank Impfzertifikaten, Ninja-Pass und offenen Hallen bislang (noch) durchgeführt werden können, sinken vor allem die Zuschauerzahlen im Profisportbereich auf ein erschreckendes Niveau. Und damit natürlich auch die Einnahmen für die Vereine aus Ticketing und Gastronomie.