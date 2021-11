Geisterspiel für Sturm Graz in Europa League

Das Europa-League-Spiel von Sturm Graz bei PSV Eindhoven am 25. November findet aufgrund der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden ohne Zuschauer statt. Österreichs Fußball-Bundesligist bestätigte das Geisterspiel am Samstag. Die Grazer, die ihrerseits mit einem Covid-Cluster im Kader kämpfen, hatten angesichts der pandemischen Lage bereits vor einigen Tagen einen Fan-Sonderzug nach Eindhoven abgesagt, nun mussten auch alternative Reisen gestrichen werden.