„Wer wollen wir sein, was wollen wir erhalten?“

Heinzl: Die WISTO wurde vor 25 Jahren als reine Betriebsansiedlungsagentur gegründet. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind sukzessive Geschäftsfelder dazugekommen. Dass die Ansiedlung neuer Betriebe heute fast kein Thema mehr ist, hat vor allem damit zu tun, dass sich die Betriebe am Standort überaus positiv entwickeln und folglich selbst entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten benötigen. Unser Fokus liegt nunmehr darauf, bestehende Betriebe bei Innovationsvorhaben und deren Realisierung zu unterstützen. Innovativ zu sein ist das Gebot der Stunde - für jedes Unternehmen. Neue Entwicklungen müssen allerdings am Markt erfolgreich sein, und hier unterstützen wir heimische Betriebe mit unterschiedlichen Maßnahmen - von der Beratung bezüglich der Fördermöglichkeiten über Patent- und Technologierecherche bis hin zur Bereitstellung eines weitreichenden Netzwerkes. Unser Ziel ist es, die Innovationsdynamik zu forcieren, denn ein hoher Grad an Innovation bedeutet hoher Wohlstand.