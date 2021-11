Haus brannte: 37-Jähriger erlitt Verbrennungen

Verbrennungen zweiten Grades am Kopf und eine Rauchgasvergiftung erlitt ein 37-jähriger Weststeirer am Freitagnachmittag: In seinem Einfamilienhaus in Gasselsdorf (St. Martin im Sulmtal) brach ein Brand aus, der Mann konnte sich aber selbst ins Freie retten. Die Feuerwehr war mit 88 Personen im großen Löscheinsatz.