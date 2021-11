Auch in Kärnten gibt es Impfung für Kleinkinder

Nicht länger warten will ein Klagenfurter Kinderarzt, der am Sonntag alle - nicht nur kleine Kinder - zur Covid-Impfung in seine Praxis einlädt. Und er ist nicht der Einzige: Bereits mehrere Mediziner in Kärnten impfen ab dem 5. Lebensjahr „off label“ gegen Corona. Kinder bekommen übrigens nur 0,1 Milliliter des Impfstoffes, bei Erwachsenen sind es 0,3.