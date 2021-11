Paris Hilton: Pompöse Hochzeit mit Carter Reum

Paris Hilton ist unter der Haube! Das It-Girl hat am Donnerstag in einer pompösen Zeremonie ihrem Schatz Carter Reum das Jawort gegeben. Wie US-Medien berichteten, fand die Zeremonie in dem Anwesen ihres verstorbenen Großvaters Barron Hilton in Bel-Air statt - und war nur der Start für eine dreitägige Hochzeitsfeier.