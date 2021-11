Jeder ist längst zum Feind des anderen geworden

Christoph Ransmayr (67), in Wels geboren, zählt zu den wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Literatur. In seinem jüngsten Roman „Der Fallmeister“ (S. Fischer) wirft er einen düsteren Blick in die Zukunft: Europa ist zerfallen, das Wasser ist kostbar und Ransmayr lässt mit enormer poetischer Wucht morden.