Bushido will bei der Drillingsgeburt dabei sein

Bushido erklärte weiter, was offenbar mit zu seiner Entscheidung beigetragen hat. „Wir waren am Montag in der Klinik. Als der Professor hörte, dass ich nicht bei der Geburt dabei sein will, aus Angst, ohnmächtig zu werden, meinte er: ,Das geht gar nicht, natürlich kommst du mit in den Kreißsaal.‘“