Migrant nach dem Aufgriff als Schlepper entlarvt

Beschuldigter ist in Haft

Der Schlepper war gekleidet wie ein Flüchtling und verhielt sich auch so. Dennoch kamen ihm die Polizisten auf die Schliche. Der Täter konnte überführt werden. „Das war nicht das erste Mal. Schon öfters wurde ich mit einer Gruppe Flüchtlinge über die Grenze nach Österreich geschickt“, gestand der moldawische Handlanger in der Einvernahme. Jedes Mal sei der Preis der Schleppung 50 € gewesen, sagte er. Der Beschuldigte sitzt hinter Gittern.