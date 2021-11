Rendi-Wagner zweifelt an der Wirksamkeit

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigt sich skeptisch gegenüber regionalen Lockdowns für Ungeimpfte. Experten würden deren Wirksamkeit bezweifeln. Jede Regel sei nur so gut, wie sie kontrolliert und eingehalten werde, meinte sie mit Verweis auf die gerade in Kraft getretene 2G-Regel. „Eine Maßnahme muss wirksam sein - wenn sie nicht wirksam ist, dann ist sie Schikane“, so Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.