Verschärfungen in Oberösterreich stehen bevor

Nachdem die Besprechung mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein eher ergebnislos geblieben war, drückt man in Oberösterreich nun doch auf die Tube: Bis auf eine internationale Video-Konferenz hat der Landeshauptmann alle Termine am Donnerstag abgesagt. Am Vormittag finden Expertengespräche auf medizinischer Ebene statt, Abends folgen Gespräche mit Sozialpartner. Klar ist, es wird tiefgreifende Verschärfungen geben - und zwar schon ab Anfang nächster Woche. Das wird die Ausweitung der FFP-2-Maskenpflicht betreffen und auch Veranstaltungen und die Nachtgastronomie. Die FFP-2-Maskenpflicht würde dabei besonders alles betreffen, das sich in Innenräumen abspielt, sprich Arbeit, Schule, etc.