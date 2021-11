Grafikkarten: Vor dem Fest explodieren die Preise

Vieles doppelt so teuer wie vorgesehen

Flottere Modelle wie die AMD Radeon RX 6700 XT kosten schon um die 880 Euro - hier bekommt man genug Leistung für 2560 mal 1440 Pixel, manches läuft auch gut in 4K. Selbiges gilt in Nvidias Mittelklasse: Die Geforce RTX 3060 bzw. 3060 TI kosten 700 bis 800 Euro. Die Herstellerempfehlung lag einst im Bereich von 300 bis 400 Euro.