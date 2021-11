Lkw kollidiert mit Zug in Kitzbühel

Gegen 13 Uhr wollte ein Einheimischer (28) mit seinem Lkw am Mittwoch den Eisenbahnübergang am Hornweg in Kitzbühel überqueren. Laut dem 28-Jährigen nahm ihm dann aber ein anderer Fahrzeuglenker die Vorfahrt - weswegen er am Bahnübergang stehen bleiben musste. Nachdem sich die Schrankenanlage geschlossen hatte, gab es erst recht kein vor und zurück mehr. Es gelang ihm jedoch aus dem Lkw auszusteigen, bevor dieser von einem Personenzug erfasst und schwer beschädigt wurde. Es entstand schwerer Sachschaden, Personen wurden aber nicht verletzt.