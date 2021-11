Neue Umfrage zeigt: Der Piefke stirbt nicht aus

Sympathie: mit 6,1 auf der elfstufigen Skala knapp positiv, aber ein knappes Fünftel findet die Deutschen wenig sympathisch. Die Sympathie steigt im Alter. In den westlichen Bundesländern findet man die Deutschen deutlich weniger sympathisch. Die Ansicht, dass in Österreich zu viele Deutsche leben, wird von einem Fünftel geteilt; in Wien geringer.