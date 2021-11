Liezener Behörde geht jetzt gegen Fake News vor

Nachdem in sozialen Medien in den vergangenen Tagen Einträge aufgetaucht sind, in denen die obersteirische Bezirkshauptmannschaft Liezen „mit absurden Zahlen und Behauptungen zur Pandemie und der Situation in den Spitälern“ in Zusammenhang gebracht wird, wurde die Polizei eingeschaltet. In den Postings wurden frei erfundene und völlig falsche Angaben gemacht, mit denen Menschen verunsichert und davon abgehalten werden sollen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, teilte Sulzbacher mit.