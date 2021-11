Post stand tagelang vor Eingang eines Wohnhauses

Was passiert mit der Post, die nicht zugestellt wird? Die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Gnigl bekamen darauf jetzt eine Antwort. Dort standen in der vergangenen Woche vor dem Eingang sechs Posttaschen voller Briefe, Zeitschriften und Werbungen. „Dort ist es am Abend schön beleuchtet und man kann alles von der Straße aus perfekt sehen“, ärgert sich Bewohnerin Waltraud P. Wenig verwunderlich, dass einige Taschen bald geöffnet waren und mehrere Briefe herausragten. „Sowas ist höchst fahrlässig von der Post“, sagt die Frau.