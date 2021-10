Oberndorfer wartet seit drei Wochen auf seine Post

Auch bei der „Krone“ melden sich täglich viele enttäuschte Flachgauer. Demnach gibt es auch in Bürmoos, Anthering und Seekirchen massive Probleme mit der Postzustellung. Renate K. aus Seekirchen etwa hat in dieser Woche nur ein Mal Post bekommen. Und hatte just den Pensionsbescheid einer völlig fremden Person im Briefkasten. „Das sind höchst sensible Daten, was soll das?“, ist die Flachgauerin erzürnt. Sämtliche Beschwerden und Hinweise bei der Post verliefen bislang komplett im Sand.