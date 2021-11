„Nicht einverstanden!“ PSG-Boss wegen Messi sauer

Beim 3:2-Auswärtssieg von PSG am Wochenende gegen Girondis Bordeaux war Messi (wieder einmal) nur Zuschauer. „Knie- und Oberschenkelprobleme“, hatte Trainer Mauricio Pochettino schon unter der Woche vorausschauend als Grund genannt, warum „La Pulga“ nicht im Kader sein würde. So kam es auch. Brisant: Pochettino sagte da aber quasi schon voraus, dass Messi nach dem Wochenende zum Nationalteam nach Argentinien reisen würde. Auch so kam es. Und das sorgt für Gesprächsstoff. Wie kann jemand, zumal vom Kaliber Messis, für den Klub nicht fit genug sein, dann aber fürs Nationalteam sehr wohl um die halbe Welt fliegen und dort Gas geben?