Der Kärntner Tourismustag wird online abgehalten

Es geht um einen sicheren Start in die Wintersaison und um die Sicherheit der Teilnehmer, daher wird der Kärntner Tourismustag online stattfinden. Am Mittwoch sollte der Branchentreff ursprünglich im Casineum in Velden über die Bühne gehen, beinahe 400 Teilnehmer waren angemeldet. Wegen der verschärften Corona-Regeln wird die Veranstaltung nun aber ausschließlich online stattfinden.