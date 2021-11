Einbrecher scheitert gleich achtmal an Fenster

Der Unbekannte hatte sich sein Vorgehen in Spitz an der Donau wohl deutlich leichter vorgestellt. Zunächst kraxelte er mitten in der Nacht auf ein knapp zwei Meter hohes Plateau, um direkt an ein Fenster gelangen zu können. Doch dieses wollte einfach nicht aufgehen: Achtmal setzte er mit einem Werkzeug an, doch das Einzige, was dem Kriminellen gelang, war, die Bewohnerin zu wecken. Durch das angehende Licht dürfte der verhinderte Einbrecher dann kalte Füße bekommen haben und geflüchtet sein.