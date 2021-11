Riesige Motoren-Lieferung für die Berliner U-Bahn

Einen riesigen Auftrag hat das Unternehmen Traktionssysteme Austria (TSA) mit Sitz in Wiener Neudorf an Land gezogen: 4500 Motoren werden in den nächsten zehn Jahren für die Berliner U-Bahn produziert und geliefert. Mit einem äußerst witzigen Videoclip sendete man nun spezielle Grüße in die deutsche Hauptstadt.