„Die Dämonisierung nimmt zu“

Wie begehen Sie den 9. November?

Pogrom-Gedenken läuft Gefahr, in einem reinen Rückblick zu enden. Da verfolge ich einen anderen Ansatz, versuche etwas Positives zu finden, wie die Erinnerung an die Eröffnung unserer Synagoge am 9. November 2000. Am kommenden Dienstag werden wir auch die Synagoge des Verbandes der jüdischen Gemeinden von Graz und Laibach eröffnen. Das offizielle Gedenken findet in Graz dann am 11. November im Rahmen eines Konzerts statt.