Mindestsicherung kostet Wien 1,5 Milliarden Euro!

Laut den aktuellen Zahlen aus dem Budget werden 2,4 Milliarden Euro für die kommenden beiden Jahre in Sozialleistungen investiert - mehr als die Hälfte also in die Mindestsicherung. Interessant ist hierbei, wie sich die Ausgaben für die Sozialhilfe in den vergangenen zehn Jahren verändert haben - nämlich steil nach oben. Das sind die Ausgaben im Detail: