7500 Helden stoppten das Inferno im Rax-Gebiet!

Dass ihn hier ein bereits tagelang lodernder Waldbrand erwarten würde, wie er in Kalifornien quasi an der Tagesordnung steht, überrascht den Tiroler „Bergbauernbub“: „In Kalifornien darf der Waldboden nicht von Gestrüpp usw. gesäubert werden. In Österreich arbeitet die Forstindustrie so gut, dennoch passiert so ein Unglück. Da muss endlich ein Umdenken passieren.“