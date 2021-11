Fünf Mädchen (12) zu Nackt-Fotos gedrängt

21-Jähriger leidet an Persönlichkeitsstörung

Und selbst seiner eigenen Mutter drohte er Gewalt an. Warum? Das kann er sich selbst nicht erklären: „Ich weiß jetzt, dass es nicht richtig war“, meinte der Rückfall-Täter und schob es auch auf den Alkohol. Dabei hätte er gar nicht trinken dürfen – das Gericht hatte ihm da schon ein Alkoholverbot auferlegt. Zudem leidet der 21-Jährige laut Gutachten an einer psychischen Störung. Nur eine Therapie könne noch helfen, betonte der Richter: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Therapie in einer betreuten Jugend-WG oder Gefängnis.“