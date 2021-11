Das Wochenende hat viele TV-Highlights zu bieten!

Familiär und zugleich sportlich das zweite Filmhighlight am Freitag: „Fighting with my Family“ um 20.10 Uhr auf SRF2 erzählt die Geschichte der Wrestler-Familie Knight, die von Auftritten mit ihren Kindern Saraya und Zak lebt. Als die Kids die Chance bekommen, sich für die A-Wrestling-Agentur WWE zu bewerben, erfahren sie schmerzhaft, wie unbarmherzig der Verdrängungskampf an der Spitze ist. Die Hauptrollen in dem Sport-Drama spielen Florence Pugh („Black Widow“) und Hollywood-Veteran Vince Vaughn.