Darauf stoßen Conor McGregor und Johnny Depp an

Während seines Urlaubes traf UFC-Kämpfer McGregor den „Fluch der Karibik“-Star Johnny Depp wohl zufällig in einem schicken Hotel in Rom. Statt edlen Rotweinen wurde aber hier - typisch irisch eben - Whisky verkostet. Der MMA-Kämpfer bat dem Schauspieler nämlich prompt ein Glas seiner Eigenkreation an: