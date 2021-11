Ein Altach-Stürmer trifft am Fließband

Klar, ein Vorarlbergliga-Spieler muss nicht unbedingt ein Bundesliga-tauglicher Kicker sein. Das leuchtet jedem Fußball-Fan ein. Im Falle von Mario Stefel hat das aber möglicherweise nicht uneingeschränkt Gültigkeit. Denn der gebürtige Niederösterreicher, der im Sommer 2020 von Horn ins Rheindorf wechselte, hat für Altach in der Bundesliga im Vorjahr in 18 Spielen zweimal getroffen. Und auch in der 2. Liga machte er für Horn und Wr. Neustadt 23 Tore.