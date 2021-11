Achtung: Unfälle mit Wildtieren häufen sich wieder

Verkehrsunfälle mit Wildtieren sind im Herbst häufiger. Besonders in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sind die Tiere - Rehe, Hirsche, Wildschweine - aktiv und überqueren Straßen. Erhöhte Unfallgefahr besteht daher zwischen fünf und sieben Uhr morgens sowie von 17 bis 23 Uhr. Ein Reh hat 20 bis 25 Kilogramm. Bei einer Kollision mit 100 km/h wirken Kräfte von etwa zwei Tonnen, also 2000 Kilogramm. Was das für alle Beteiligten - für Mensch und Tier - bedeutet, ist selbsterklärend. Das Verkehrsschild „Achtung Wildwechsel“ sollte daher unbedingt ernst genommen werden.