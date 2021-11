Bundesheer-Hündin zur Corona-Spürnase ausgebildet

Potenzial für zukünftige Bedrohungen

Aktuelle Einsätze wird es in Sachen Corona nicht geben, da es mittlerweile verlässliche und schnelle Tests gibt. Koppitsch ortet daher vor allem Potenzial für zukünftige Bedrohungen, etwa neue Pandemien. Und man habe bereits viel internationales Echo, das nach der geplanten Publikation in einem wissenschaftlichen Fachmagazin noch zunehmen werde. Die Klinik Leipzig möchte bereits jetzt vom rot-weiß-roten Know-how profitieren und hat einen Besuch in Kaisersteinbruch arrangiert. Dabei geht es vor allem um die Ausbildung auf das gefährliche RC-Virus, das vor allem Drei- bis Achtjährige trifft.