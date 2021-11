Herzlos: Katzenbabys bei Kälte einfach ausgesetzt

Was für die meisten Menschen unvorstellbar ist, ist für andere offenbar ein Kavaliersdelikt. Denn wie kann man sich sonst den Fund von sechs entzückenden Katzenkindern an einem kalten Herbsttag mitten am Brunnenmarkt erklären. Eine aufmerksame Passantin entdeckte bei einem Spaziergang einen verdächtigen Karton. Als sie einen Blick hineinwarf, traute sie ihren Augen nicht. Sechs erst wenige Wochen alte Katzenbabys lagen frierend in der Box.