Salzburgs Jaissle warnt vor „bissigem Wolfsrudel“!

Salzburg schnupperte in Sevilla beim FC am Sieg, gewann zu Hause gegen Lille und jüngst gegen Wolfsburg. Mit sieben Punkten ist der Aufstieg, also ein Platz in den Top 2 der Gruppe G, in Griffweite. Doch Österreichs Meister wird den Teufel tun, irgendetwas an der frechen, mutigen Spielweise zu ändern. „Machen wir nicht. Wir sind in der Lage, Topteams - ganz egal, woher - zu ärgern. Da dürfen wir auch gegen Wolfsburg weitermachen“, erklärte Matthias Jaissle voller Selbstvertrauen.