Deutscher Solo-Kletterer (60) verletzt sich schwer

Am Sonntag, kurz vor Mittag kletterte ein 60-jähriger Deutscher über die Südwand der „Großen Löwenzähne“ in Hohenems Schuttannen. Der Mann war allein unterwegs und sicherte sich lediglich sporadisch selbst mit einem Seil ab. Kurz vor Erreichen des Gipfels stürzte der Solokletterer gut zehn Meter ins Seil ab und zog sich dabei einen Knöchelbruch am rechten Fuß zu.