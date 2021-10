Budapest: Wirte verlangten für Tasse Kaffee 600€

Klagen über Betrügereien in Budapest nach dieser Methode gab es bisher immer wieder. Hierzu habe die Polizei schon seit Längerem ermittelt, deswegen konnten die nun festgenommenen Wirte ertappt werden. Dieselben Gastronomen würden in der ungarischen Hauptstadt zwei Lokale betreiben, eines davon in der bei Touristen sehr beliebten Flaniermeile Vaci utca.