Tempobolzer in 70er-Zone mit 168 km/h geblitzt

Ganz besonders eilig hatte es am Samstag ein erst 19-jähriger Tiroler in Radfeld: Der junge Mann raste mit 168 km/h an einem Auto vorbei - obwohl nur Tempo 70 erlaubt war und er gar nicht überholen hätte dürfen. Selbst für die Polizei war der Einheimische zu schnell. Den Probeführerschein ist er nun dennoch los.